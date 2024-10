Acostumbrados a verla en el cine de superacción desde X-Men o Catwoman y hasta las últimas John Wick 3 o la boxeadora de Bruised y la más nueva The Union (El Sindicato) en Netflix, Halle Berry llega al cine con mucho más suspenso y el terror de un diabólico espíritu que la persigue en ‘Never Let Go’ (donde es la productora además de la protagonista). Y en la ciudad de Las Vegas, apostando por un nuevo éxito, pudimos entrevistarla personalmente. ¿A la hora de elegir, prefieres la comodidad de tu casa para ver la nueva ‘The Union’ por Netflix o el suspenso que se pueda vivir a oscuras de una sala de cine con ‘Never Let Me Go’? Las plataformas de streaming son muy buenas para ver cine en casa con nuestros hijos, para levantarnos en cualquier momento y volver después de alguna pausa. Pero nada se puede comparar con ver cine en una pantalla gigante, compartiendo la misma experiencia con otras personas y viendo una película de la forma que el director la había filmado originalmente, para una pantalla grande.

En el streaming de Netflix, Halle Berry interpreta en The Union (El Sindicato) una especie de James Bond femenina, aunque la historia comienza con el total fracaso de una misión donde es la única sobreviviente. Recién después de los títulos aparece Mark Wahlberg como una persona normal (si se le puede llamar normal a un obrero que almuerza casi colgado de un edificio). Y con el estilo de una comedia romántica de acción, ella lo va a buscar a un bar con el viejo recuerdo de haber sido una novia de la adolescencia para impulsarlo ahora al mundo de espías y agentes secretos en una misión de alto riesgo. Mientras tanto, en la realidad, Halle Berry enfrenta otra misión de competir contra ella misma en el cine de ‘Never Let Go’ agregando menos explosiones y choques, pero muchos más riesgos y suspenso, con dos estilos diferentes y la misma protagonista. ¿Cómo es que elegiste el suspenso de ‘Never Let Go’? ¿Podemos imaginar a Halle Berry en la niñez, muerta de miedo, viendo este estilo de cine un mes antes de Halloween? Soy una fanática por todo lo que tenga que ver con adrenalina. Cuanto más grande sea la montaña rusa, cuando más larga sea la cuerda al vacío de ‘bungee jumping’ o un cable de zipline, ahí me vas a ver siempre. Es por eso que siempre me gustó ese estilo de cine. Una de mis primeras películas favoritas era ‘El Resplandor ‘ (The Shining). Y esta vez tuve la oportunidad de ser parte de un mundo que nunca antes había visto. No lo había leído jamás en un libro, ni lo había visto en televisión ni el cine. Y a mi me encanta que me mantengan en el borde de una silla cuando veo buen cine. Me encanta resolver una historia de misterio. Los libros de misterios siempre fueron mi género favorito. Y simplemente amo que una historia me transporte a un mundo que no se siente real pero tan cómodo para mí. Es emocionante.

¿Cómo describirías con tus propias palabras la historia de ‘Never Let Go’? La historia es una madre y dos hijos que viven en un lugar muy particular. Los dos hijos nacieron en esta casa, son mellizos pero nunca salieron de la casa donde nacieron. Y alrededor no hay nada más que un bosque. Hace diez años que la madre no sale de la casa. De por sí, un lugar así da miedo. Nunca antes vi algo igual. Y fue un total desafío traer a la realidad en cierta forma lo que sería vivir algo parecido, porque yo misma llegué a plantearme ¿Cómo sería una familia asi? ¿Cómo serían esos hijos realmente? ¿Cómo se comporta una madre en una casa en medio de un bosque, sin nadie alrededor de diez años? Sin comida, sin electricidad, sin luz, comiendo solo insectos y otros sapos crudos del bosque. Es tremendo. ¿Podrías vivir así? Es algo que aprendí, aunque tenía que actuar... realmente le quité la piel a una ardilla y cosas parecidas, tratando de sentir cierta realidad en este mundo que no se sentía para nada común. Caminamos por esa línea de realidad y ficción entre lo que es real y lo que no es real. Y por ahí pasa el aspecto de terror que espero que también se sienta igual de hermoso en el cine, como la mejor pesadilla de terror. Así me gusta llamarla. ¿El rol de ser también productora no te dio terror? Al contrario, es un buen lugar para ocupar. Significa que tengo un lugar en la mesa. Significa que puedo reírme todo el tiempo, porque no tengo que andar escondiéndome por los rincones. Realmente puedo hablar sobre los personajes y la historia que estamos creando. Y me encantó trabajar codo a codo con el estudio, tratando de encontrar la mejor forma de contar la historia para que se sienta bien auténtica, bien real, pudiendo plantear mis opiniones, que escuchen mis ideas. Todo eso resultó emocionante. Yo había empezado mi carrera en Lionsgate donde también gané un increíble Oscar, veinte años atrás con Monsters Ball. Siempre me hicieron sentir como en mi casa, en Lionsgate.