‘Navidad sin Ti’, ‘Poison’ y ‘B-side’ los nuevos sencillos que debes escuchar

‘Poison’

Aaliyah ft The Weeknd

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

“Poison” es un tema póstumo de la cantante fallecida hace dos décadas, en ésta se unen el R&B y el pop. Se busca con este tema reivindicar el legado musical de la artista desaparecida subiendo sus creaciones musicales, tanto las incompletas como las acabadas en las plataformas digitales. “Poison” sigue la línea melódica, en cierta manera, del tema “Tears In The Club”, de FKA Twigs y The Weeknd, así como los próximos sencillos de Rosalía y Post Malone, a quienes también ha inspirado e influenciado Aaliyah.