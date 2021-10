Netflix recibe críticas por stand up de Dave Chappelle y sus comentarios ‘transfóbicos’

“En nuestro país, puedes dispararle a un hombre negro, pero cuidado con lastimar los sentimientos de los gays”, fueron las palabras que llevaron al cómico Dave Chappelle a recibir numerosas críticas sobre su contenido contra la comunidad LGBTTTQIA+.

Con diferentes proezas en el área de cine, álbums de stand up y comedia, Chappelle ha participado en El profesor chiflado (1996), Con Air (1997), Tienes un e-mail (1998) al lado de Tom Hanks, Nace una estrella (2018) Chappelle’s Show (2003-4) y Saturday Night Live (2016, 2020).

También, ha recibido tres Grammys consecutivos por sus álbumes cómicos, cinco premios Primetime Emmy, y un Screen Actors Guild, entre otras proezas, su experiencia en el mundo de la comedia y el stand up no fueron suficientes, pues el tropiezo que tuvo al ‘bromear’ de la comunidad LGBT+ se ha vuelto un tema de discusión en redes.

‘The Closer’ es el último especial que sacó recientemente bajo la tutela de Netflix, parte de un contrato donde le pagarían 20 millones de dólares por especial; serían cinco en total. Empero, no fue el único donde abundaron estos comentarios.

El 29 de agosto, 2019, también se volvió tema de controversia con Dave Chappelle: Sticks & Stones, que pertenecía al contrato de los cinco especiales para Netflix. Ganador del Grammy Award por Mejor Álbum Cómico, Chappelle hizo burlas sobre “la cultura de la cancelación”, Micheal Jackson, R. Kelly y sus alegaciones de abuso sexual, así como comentarios negativos sobre, otra vez, la comunidad LGBTTTQIA+.

En ‘The Closer’, el cómico afirma ser “team TERF”, siglas en inglés para feminista radical trans-excluyente.

“Cancelaron a J.K Rowling - dios mío. Eventualmente, ella dijo que el género es un hecho y la comunidad trans se enfureció, empezaron a llamarla TERF... Yo soy team TERF”, indica.

“El género es un hecho; cada ser humano en esta habitación, en la Tierra, tuvo qué pasar por las piernas de una mujer. Eso es un hecho”, comentó Chappelle, luego, procedió a hacer comentarios sobre ‘los genitales’ de las mujeres trans.

Enseguida, también comentó que le gustaría “negociar la libertad de DaBaby”, un rapero americano que recibió críticas por sus comentarios en contra de las personas que viven con VIH.

Ante estos comentarios, activistas, grupos LGTB+ y algunas celebridades se han pronunciado en contra de Netflix y su contrato con Dave Chappelle. Jaclyn Moore, productora ejecutiva del show original de la plataforma, Dear White People, anunció que no seguirá trabajando con Netflix luego del especial, argumentando que la compañía “continúa publicando contenido transfóbico del cual se beneficia”.

Por otro lado, Chappelle dijo, casi al final del especial, que “no volverá a hablar del tema”: “Todo lo que pido, con toda humildad... ¿Podrían dejar de perseguir ‘a mi gente’?” en referencia a la cancelación y crítica que recibieron personas afroamericanas como DaBaby y Kevin Hart, luego de sus comentarios homofóbicos.

En tanto, Netflix decidió insistir en defensa de Dave Chappelle: “Varios de ustedes nos han preguntado dónde trazamos la línea del odio. No permitimos títulos en Netflix que estén diseñados para incitar al odio o la violencia, y no creemos que The Closer cruce esa línea”, insistió Ted Sarandos, co-director ejecutivo de Netflix.

“Reconozco, sin embargo, que es difícil distinguir entre comentarios y daño, especialmente con el comedia tipo stand up, que existe para traspasar los límites”.

Mientras, poco después de que se emitiera el especial, la ingeniero de software en Netflix, Terra Field, una mujer trans, decidió expresar su inconformidad con ‘The Closer’.

“Promover la ideología TERF daña directamente a las personas trans”, insistió. Enseguida de esto, Netflix suspendió a Field y a otras dos personas transgénero que hablaron sobre el tema y “por haber solicitado entrar a un meeting al que no habían sido invitadas”, un día después, Terra Field fue re-instalada dentro de Netflix al admitir que no hubo “malas intenciones” en sus actos.

Sin embargo, en redes se cuestionan los actos de la plataforma de streaming.