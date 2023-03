Niega Siddhartha acusación de abuso y manda ‘solidaridad’ a víctimas

A través de sus redes sociales, Siddhartha negó las acusaciones de presunto abuso sexual, luego de que una mujer lo denunciara en un “tendedero” que exhibía a otros agresores.

En las Historias de su cuenta de Instagram, el músico reiteró que la acusación formulada en su contra “es falsa”, además de ofrecer su solidaridad a las víctimas de agresiones sexuales.

“En relación con la publicación que circula en algunas redes sociales y medios de comunicación de un supuesto evento de abuso en el que se menciona mi nombre, informo a la opinión pública que la acusación formulada en mi contra es falsa.

Manifiesto mi solidaridad con todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia y reconozco a los tendederos como una herramienta de denuncia social y de combate a la violencia contra las mujeres.

Aprecio las muestras de apoyo de mi público, familia, amigos y al equipo que me ha acompañado durante estos años”.

La denuncia fue hecha el pasado viernes 10 de marzo, cuando una mujer aseguró que Siddhartha tuvo relaciones con ella sin su consentimiento.

“Le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo ‘¿Ves que sí te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”, narró.

