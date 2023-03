Van Del Toro y ‘Pinocho’ por la corona en los Oscar... ¡porque es mexicano!

“Desde que era pequeñito decidí que quería hacer una versión en super 8 en lo que fuera, donde Pinocho no fuera tan obediente y no tuviera que transformase para que lo quisieran “, comentó en esa charla.

Jimmy Kimmel vuelve a conducir la ceremonia del Oscar, como lo hizo en el año 2018 cuando ganó Guillermo del Toro con The Shape of Water, un año después del gran error del sobre que había dado como ganadora a La La Land, cuando ganó realmente Moonlight, como Mejor Película.

Y para evitar que se repita el incidente de Will Smith con Chris Rock, la Academia contrató especialmente ahora un Equipo de Crisis autorizado para adelantarse a cualquier inconveniente parecido.

Por supuesto, los sobres van a volver a ser abiertos por otros famosos, como los confirmados Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan y Zoe Saldaña.

Entre los clásicos segmentos musicales contarán con Rihanna (embarazada del segundo baby) para la canción nominada “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”. La actriz y cantante Sofia Carson, va a cantar también con la autora Diane Warren, la canción nominada “Applause” de la película “Tell It like a Woman”, que además marca la 14 nominación al Oscar de Diane Warren, que nunca ganó un Oscar hasta hace un par de meses, cuando la Academia la reconoció con un Oscar Honorario... Antes de la nominación.