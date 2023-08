Niurka bloquea a Juan Osorio por no defender a Emilio en ‘LCDLFM’

Niurka Marcos está muy molesta con Juan Osorio, a tal grado que ya lo bloqueó de sus contactos, luego de que el productor no sacara la casta por Emilio en “La casa de los famosos México” pues para ella es una decepción que, como padre, no defienda a su hijo, y aseguró que se mantiene callado ante las injusticias de la producción de Rosa María Noguerón porque no puede contradecir a Televisa, la televisora para la que siempre ha trabajado, sin embargo ella reprobó su comportamiento.

Pese a que Niurka y Juan Osorio finalizaron su relación hace mucho tiempo, en 2003, la ex pareja tiene una relación cordial por el bien del hijo que tienen en común; Emilio Osorio que, recientemente, se convirtió en el quinto finalista de “LCDLFM”. Fue este viernes cuando Galilea Montijo dio a conocer que el joven de 20 años debía abandonar la casa, después de haber permanecido en ella casi por 10 semanas y, ante su salida, sorprendió la ausencia de su madre en el estudio, pues el único que lo recibió en el foro fue su padre, el productor de telenovelas.

Y aunque el papá de Emilio lo abrazó con fuerzas y hasta derramó lágrimas al destacar lo orgulloso que estaba de su hijo por el desempeño que estuvo en el reality show, para Niruka no fue suficiente, pues la cubana alegó que, como padre, tuvo que poner sobre la mesa cartas en el asunto, como visibilizar que, a lo largo de toda la contienda, la producción trató de favorecer a otros concursantes como, supuestamente habría sido el caso de Jorge Losa, de la misma manera que callaron a las y los habitantes cuando estos eran críticos ante las condiciones del programa.

Sin embargo, lo que más disgustó a Niurka es que Osorio no sacara a la conversación el hecho que, desde varias semanas atrás, se especuló que su hijo hacía “brujería” dentro de la casa, ya que mucho se dijo que llevó amuletos de su religión; la santería y, hasta en un momento, se llegó a decir que el joven escupió a uno de los micrófonos como parte de una clase de hechicería, versiones que desataron la furia de la vedette.

”Andan buscando a los esotéricos para que digan si Emilio escupió, o sea... qué huev*s de hacerle algo tan feo a un niño de 20 años, un chamaquito, un caballerazo, un artistazo juvenil”, dijo la actriz.

Fue así que reconoció que si había bloqueado de su celular a Osorio fue porque consideró que no defendió a su hijo como tuvo que haberlo hecho, sobre todo, cuando ella no tuvo la oportunidad de presentarse en el programa, debido a que, presuntamente, Televisa no se lo había permitido y por lo que tuvo que esperar a su hijo en las afueras de las instalaciones, acompañada de sus otros hijos, Romina y Kiko.

”No puede tener cojones para defender a su hijo, bloqueado, no me sirve... si no puedes defender a tu hijo”, y aseguró estar muy molesta con el productor.

Además, destacó que no le interesa que la veten, pues ella no le debe nada a la televisora, a diferencia de Osorio.

”Me vale verdaderamente madre, o sea yo ya los veté, ¿entendiste? Yo no vivo allá, ni como de allá; Juan sí, vive de eso, traga de eso y no puede”, expresó.

Y aunque la cubana reconoció que, como empleado de Televisa, Juan le merece un respeto al canal que trabaja, no perdonó que, hace unos años, cuando Emilio tenía 14 años, se haya prestado para un show televisado en donde dejaron mal a su hijo y en el que no intervino para defenderlo. Esto sucedió cuando el joven audicionó para participar en “La voz México”, sin embargo, ninguno de los coaches voltearon la silla, situación que afectó mucho a su hijo que apenas comenzaba su carrera y que, durante su presentación, se puso muy nervioso por el reto que implicaba participar y el público supiera que era hijo de la actriz y el productor.