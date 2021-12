‘No dejó dinero’... Maribel Guardia defiende a Joan Sebastian de vínculo con el narco (video)

Maribel Guardia salió en defensa de su ex esposo, Joan Sebastian y de los artistas que recientemente han sido vinculados con el crimen organizado, asegurando al no presentar pruebas contundentes, con lo escrito en el libro de la periodista Anabel Hernández , se daña la vida de las personas involucradas.

La actriz y cantante dijo conocer a su ex esposo y señaló que era un buen ser humano y nunca acumuló riquezas.

“A mí me duele mucho por Joan, porque pues yo como lo conocí y sé bien la clase de persona que era y el ser humano que era, podría hablar mal de él, pero es que no tengo nada malo que hablar de él. Joan trabajó toda su vida, era obsesivo con el trabajo, y tampoco es un hombre que acumuló grandes riquezas, compraba sus casitas ahí, pero no dejó ni siquiera dinero”, explicó.

De igual manera la cantante dijo que ella cuida sus presentaciones privadas pues no quiere ser vinculada con personas que se dediquen a la delincuencia.

“Siempre he tenido una (línea), también por ser mujer, de no trabajar en casas, yo no trabajo en casas particulares, a no ser que sea de gente muy conocida como de familias que conoces, que sabes que está la esposa, el señor, pero gente conocida, pero no, yo no voy a casas particulares a trabajar por lo mismo, es que no sabes a dónde vas, y ya estando adentro que Dios te ampare”, destacó.