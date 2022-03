¿No es digno de Vicente Fernández? El coahuilense Pablo Montero lloró cuando escuchó el rechazo de Doña Cuquita

Doña Cuquita , viuda de Vicente Fernández , incluso envió un comunicado a la empresa asegurando que no es una cuestión de dinero, sino de dignidad, pues Don Chente no dio su autorización, y las decisiones que se tomaron para la bioserie no son las que él hubiera querido... como la elección del protagonista. Destacó que aunque Pablo Montero “es un buen muchacho”, no es la imagen que el ‘Charro de Huentitán’ hubiera aprobado para el proyecto.

De hecho, Pablo Montero dijo que es gran amigo de Vicente Fernández Jr., a quien le ha mandado las escenas y le ha agradecido. “Con Vicente siempre estoy hablando, le he mandado las escenas y las canciones y él me dice ‘¿Sabes qué? Es que se me enchina la piel, qué quieres que te diga, siento un nudo en la garganta’, con él he hablado mucho y me ha dicho cosas muy bonitas”, aseguró.