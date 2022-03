Pablo Montero y Jaime Camil, ¿quién de los dos conquistará a los fans de Vicente Fernández?

A pesar de las múltiples demandas de la familia Fernández, “El Último Rey: El Hijo del Pueblo” se estrenó este lunes a través del canal Las Estrellas en Televisa . La bioserie producida por Juan Osorio y basada en el libro del mismo título de la periodista Olga Wornat, causó gran revuelo en redes sociales debido a que María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, aseguró que la televisora no contaba con los derechos para transmitir dicha serie, algo que Televisa calificó como ‘censura’.

Incluso destacó que las personas involucradas escogieron a Jaime Camil como el protagonista de dicha historia por ser “talentoso, disciplinado y libre de escándalos”; no obstante, reconoció a Pablo Montero, protagonista de “El Último Rey”, como “un buen muchacho”, sin embargo, puntualizó que no es la imagen que el ‘Charro de Huentitán’ hubiera aprobado para el proyecto. Aunque aún se desconocen las cifras de la audiencia que tuvo el primer capítulo de la bioserie, una cosa es clara... no todos están felices con Pablo Montero interpretando al ídolo mexicano.