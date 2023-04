‘No hay dolor más grande que enterrar a un hijo’, asegura Maribel Guardia en primera entrevista (Video)

“Dios me lo dio y Dios me lo quitó lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián estaba empezando su carrera”, continuaba mientas lucía muy afectada y con el rostro invadido de tristeza.

‘DIOS ME LO QUITÓ’

Relató que el menor ya fue enterado de la muerte de su padre, sin embargo, no lo ha comprendido completamente. “Ayer fue y le dije que su papá había muerto y que su papá era un ángel y o sea él no lo entiende obviamente”, dijo la cantante.

“ Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda , mi nuera que la adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante”, explicó.

De hecho, las amistades de la cantante le han hecho llegar decenas de flores, algo que Maribel agradece pero que ha visto como algo doloroso.

“He recibido tantas flores, ayer dije no quiero flores no quiero nada, no aterrizaba ayer todavía, lo agradezco y les pido a todos los que nos están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor”, dijo para continuar llorando ante las cámaras.

Continuó pidiendo a las madres y padres que le vieran y que cuidaran a sus hijos y valoraran sus momentos con ellos.