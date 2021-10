‘No la acosé, me iba a caer’... Lalo Mora se defiende de tocamientos a mujer (video)

El cantante de música norteña, Lalo Mora, volvió al ojo del huracán, esto al afirmar que no acosó sexualmente a la mujer del video donde se le aprecia tocándole un seno, sino que se iba a caer.

Fue en una entrevista para el programa ‘Hoy Día’ donde ‘El rey de mil coconas’ donde el cantante habló por fin sobre los señalamientos de acoso hacia varias mujeres.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella”, indicó Lalo Mora.