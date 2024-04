‘No me entra, porque no me identifico’... Alex Syntek lanza al inodoro el disco ‘Mañana será bonito’ de Karol G

La selección de intérpretes varió entre Gustavo Cerati, Danna Paola, Belanova y Shakira , de la que recalcó que no es fan de sus canciones más actuales. No obstante, la actitud relajada del artista cambió cuando pasó por sus manos el disco de la colombiana.

A pesar de que, en primera instancia, Syntek dio a conocer que “La Bichota” es una de las favoritas en la industria musical actual, reafirmó su postura anti reggaetón al “tirar” el disco al excusado.

“No me entra, porque no me identifico con las canciones... pero tendrán que entender que no es para mí”, expresó en esta particular intervención.