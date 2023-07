“No me gusta este negocio”, a Tom Holland le asusta Hollywood; revela que era alcohólico

Tom Holland es uno de los actores más cotizados en Hollywood. De pasar a ser Spider-Man a convertirse en productor de la serie The Crowded Room, el británico ha llegado a tener éxito desde que pisó la famosa industria cinematográfica.

El protagonista de Spider-Man dio su opinión sobre Hollywood y cuenta por qué se ha tomado un año sabático, además de sincerarse sobre su adicción al alcohol.

A pesar de que recibe una gran remuneración y tiene reconocimiento en el mundo, asegura que no todo lo que brilla es oro.

“Mira, realmente soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood, no es para mí. El negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto mi tipo de interacciones con él”, comentó.

“Pero dicho esto, siempre estoy buscando formas de alejarme de eso, de vivir una vida lo más normal posible. Definitivamente, creo que ha sido un pensamiento continuo, que es: ‘No te pierdas’. He visto a tanta gente venir antes que yo y perderse, y he tenido amigos con los que he crecido, que ya no son amigos míos, porque se han perdido en este negocio”, reveló Tom Holland en el podcast Jay Shetty’s On Purpose.