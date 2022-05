‘No nos dejemos afectar por lo que digan los demás’, dice Belinda tras filtración de Nodal

“Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal, quien dio la pista detrás del truene.

Con una mudanza a España, la intérprete de ‘Ángel’ disfruta de sus paisajes como un atardecer en la playa y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Lo que llamó la atención fue el corazón que enmarcó la imagen y la sonrisa de ella. Sin embargo, recientemente dio una entrevista a Ventaneando en donde afirmó que tiene ‘prohibido’ tener novio ya que se está enfocando en su trabajo después de la ruptura de su compromiso con el exponente de regional mexicano.

Después de que Christian Nodal filtrara una conversación en donde Belinda le pide dinero para sus papás y para arreglarse los dientes, ella parece no querer inmiscuirse en la polémica y respondió a través de sus redes sociales, pero con un video en donde se acompaña del actor argentino Guillermo Pfening , con quien comparte elenco en la serie de Netflix Bienvenidos a Edén .

La música, la medicina para sus desamores

Recientemente, la también actriz dio una entrevista en el marco de su regreso a la actuación con la serie de la compañía de streaming en donde le da vida a África, por lo que contó a Vanity Teen cómo cuida su salud mental, que da un guiño a los momentos que está atravesando en su vida personal, por lo que aconseja enfocarse en ser felices siendo respetuosos y educados.

“No hagas caso a lo que los demás quieran decir de ti. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás. Lo más importante es hacer lo que amas, como quieres hacerlo, escuchar lo que sientes, sin importar lo que digan los demás al respecto. No dejes que otros se apoderen de ti”, afirmó.

En este nuevo proyecto tuvo la oportunidad de hacer la canción principal, lo que le permite compaginar dos de sus pasiones en el tema que considera no es un sencillo comercial sino un estado de ánimo diferente ya que la música es para ella incluso un antídoto contra el desamor.

“La música es como una medicina para muchas cosas, incluso para los desamores. A veces la gente piensa que tener el corazón roto es algo superficial, pero un corazón roto podría ser algo grande que literalmente te lastima. Sientes dolor en el alma, el pecho y el cuerpo; también podría llevar otros problemas de salud como traumas o cosas que has arrastrado contigo desde la infancia. Entonces, la música es como la curación de tu alma, tu mente, tu todo”, agregó.

