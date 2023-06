Es porque llegué demasiado intensx, es porque subí de peso, es porque no tengo un trabajo lo suficientemente bueno, es porque no soy lo suficientemente buenx, es porque soy demasiado viejx, es porque vivo con VIH, e s porque dije que soy trans, es porque que tengo unx cuerpx intersex, es porque mi rol sexual es receptivo (pasivo), es porque ando en silla de ruedas, es porque dije algo incorrecto, es por esa foto que envié.

Pero también el rechazo engancha. Si te pones a discutir con alguien en estas redes porque tiene prejuicios, la persona recibirá tu contraataque, y tú te llevarás un disgusto a causa de la espiral de insultos que seguirán. Esto no significa que no luches contra la discriminación , sino que hay que aprender a elegir bien las batallas para visibilizar estas violencias. Lo que tú hagas en tu entorno tendrá su efecto, no lo dudes.

Si alguien te trata mal sin conocerte o sin causa aparente, lo más probable es que se deba a su propio sufrimiento interno. Están arremetiendo en un esfuerzo por hacer que otrxs sientan el dolor que ellxs sienten. Incluso si conoces a la persona y ataca de forma inesperada e injusta, es porque algo le estás provocando de ella misma. Sin querer, has puesto enfrente de esa persona alguna de sus heridas profundas, y de nuevo no se trata realmente de ti.

Pero en las aplicaciones de ligue donde las personas molestan a sus anchas es probable que únicamente logres desgastarte con esas discusiones, lo cual no corresponde al autocuidado. ¡Cuídate!

Y finalmente, cuando la persona no es cruel pero aun así te rechaza —lo que sucede todo el tiempo en las aplicaciones—, es fácil caer en la misma madriguera, pero a menudo no tiene nada que ver contigo o con lo que has dicho o hecho. Usualmente, la persona simplemente no está emocional o sexualmente disponible en ese momento, o simplemente no eres su tipo, lo cual no es un insulto personal sino una declaración de hecho.

A veces, cuando no nos echamos la culpa encima, culpamos hacia afuera. Puede ser que quieras hacer sentir mal a la persona que te rechazó porque, según tú, te está rechazando debido a “sus prejuicios”. Yo mismo puedo recordar cuántas veces me metí en la cama con alguien porque no quería dar la impresión de ser prejuicioso y, al final, fue una experiencia poco agradable para mí y muy probablemente para esas personas.