¡No se va, no se va! Desmiente Pepe Aguilar que Ángela Aguilar se irá de México y no huirá por el hate

Muchos en redes sociales hay quienes consideran que lo mejor que podría hacer Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar deberían retirarse de los escenarios mexicanos, sin embargo el propio cantante y productor dio a conocer los planes cercanos para la familia y la música.

“Casi no contesto, pero.... no quiero echar pleito, pero me causaron curiosidad, voy a hacerle como le hacen en los medios de comunicación, dicen en las redes, o usuarios en las redes dicen que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país”, dijo sonriente en el video que publicó en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Pepe se de a que desde hace unos días circula en redes sociales una supuesta declaración de él, en donde estaba indignado por el hate que el público le tiraba a sus hijos en especial a la esposa de Christian Nodal, su hija Ángela.