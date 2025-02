‘No soy su papá’: Chavana habla sobre detención de Gisselle Sampayo, conductora de Multimedios en Nuevo León

ERNESTO CHAVANA HABLA SOBRE DETENCIÓN DE GISSELE; DICE SENTIRSE TRANQUILO

La detención de Sampayo generó un amplio debate en redes sociales, donde internautas exigieron que Multimedios y sus conductores emitieran un comunicado sobre la situación de la presentadora. Entre quienes se pronunciaron sobre el caso se encuentra Ernesto Chavana, conductor regiomontano con quien Sampayo trabajó en el programa “Es Show”.

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales de X e Instagram, Chavana aclaró que no tiene vínculos con la situación de su excompañera de trabajo:

“Mucha gente me está preguntando, a través de la red social, que qué noticia tengo yo con el tema de Gisselle Sampayo. Yo no soy su papá. Le tocó estar en un programa, junto con este humilde servidor, pero yo no la ando cuidando. Ni a ella ni a ninguno del elenco. (...) Se los he dicho hasta el cansancio: son personas públicas y, el día que cometan un error, lo van a pagar. Sea lo que sea”, expresó.

Chavana también aprovechó para enfatizar que no teme ninguna consecuencia respecto a este caso:

“Yo estoy en paz porque me dedico a trabajar. A honrar mi trabajo y me dedico a mi familia con mucho cariño. Y tengo una trayectoria limpia por 35 años llevando el entretenimiento a sus hogares”, puntualizó.

Algunas reacciones en redes sociales consideraron que la postura de Chavana representaba un “lavado de manos” respecto a la situación de su excompañera de televisión. Sin embargo, el presentador dejó en claro que no abordará el tema nuevamente.