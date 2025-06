Tuvo Hugo Aguilar más lealtad a AMLO que a indígenas: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez mencionó que no se contaba con un proyecto ejecutivo y además no informaron a las comunidades sobre los problemas ambientales, porque les expusieron los supuestos beneficios que traerían las obras, pero no las consecuencias.

“No se saca la ley de consulta porque no les conviene, porque esa ley tendría que decir cómo se hace una consulta (...) muchos de los megaproyectos que se impulsaron en el sureste no pasarían porque no tendrían el visto bueno”, expresó.

La excandidata presidencial enfatizó que la llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Suprema Corte es lamentable porque recurrieron al “acordeón” que se distribuyó a los ciudadanos antes de acudir a las urnas.

La exabanderada del bloque opositor calificó a Aguilar Ortiz como “un buen personaje” y dijo esperar de él que “su lealtad esté con la ley y la Constitución y no por quien lo metió en el acordeón”.