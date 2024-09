¡No tiene competencia! Factura ‘Beetlejuice Beetlejuice’ más de 328 MDD en taquilla mundial

EL TERROR DE LOS CINES

Estos logros no permitieron que la nueva película de la saga de robots ‘Transformes Uno’ dejara su huella en la taquilla. La cinta animada llegó el jueves a la cartelera y lo hizo debajo de las expectativas de la industria, con 25 millones de dólares acumulados en las tres mil 978 salas en las que se lanzó en EU.

En tercer lugar quedó “Speak No Evil”, la película de horror de James McAvoy, con 5,9 millones de dólares en su segunda semana, para un total de 21,5 millones.