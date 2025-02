¡Nuevo reto desbloqueado! Será Cynthia Erivo ‘Jesucristo’ en el musical ‘Jesucristo Super Estrella’

¿QUÉ PASÓ CON CYTNHIA ERIVO?

La producción contará con la dirección y coreografía de Sergio Trujillo, mientras que Stephen Oremus será el director musical y conductor. Aún no se ha revelado el elenco completo de la obra, pero se espera que se anuncien más nombres en los próximos meses.

Erivo no es ajena a este musical. En 2020, formó parte del álbum conceptual ‘Jesus Christ Superstar: She Is Risen’, donde interpretó a María Magdalena y cantó temas icónicos como ‘Everything’s Alright’ y ‘I Don’t Know How to Love Him’.

En esta nueva puesta en escena, la artista interpretará canciones emblemáticas del personaje de Jesús, como ‘Hosanna’, ‘The Last Supper’ y ‘Gethsemane’.