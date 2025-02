¡Camino a los premios Oscar! Asegura Ariana Grande: Soñé con interpretar a ‘Glinda’ algún día

Y mientras desmiente que no abrirá la ceremonia cantando algunas de las canciones de ‘Wicked’ (que ni siquiera están nominadas), genera todavía más expectativas sobre la segunda parte que recién vendrá en próximos meses. Y en la intimidad de nuestra entrevista a unas cuadras de Beverly Hills, con los fans haciendo guardia en la puerta para saludarla de lejos, desafiando a los guardaespaldas para saludar más de cerca a las admiradoras adolescentes que le gritan “i love you”, demuestra la ‘gran’ humildad que le falta al personaje de ‘Glinda’, en el cine.

Ya no es para nada la jovencita de Nickelodeon que se había hecho famosa con el personaje de Cat Valentine. Y en realidad, Ariana ya era ‘grande’ cuando demostró que podía ser tan buena cantante como Whitney Houston, Mariah Carey o Christina Aguilera. L a magia del musical ‘ Wicked ’ le hace todavía más Grande con la nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, donde muchos sueñan con verla ganar frente a Zoe Saldaña y Emilia Pérez.

Antes de empezar con el rodaje en Londres, incluso antes de abrir las primeras páginas del guion, traté de imaginarla, traté de conocerla lo más que pude, incluso viendo entrelíneas la versión de Broadway. La comedia no es para nada fácil, no funciona cuando esperas ser graciosa o buscas alguna risa. Ella es graciosa cuando esconde una verdad. Y es por eso que quise conocer a ‘Glinda’ en todos los aspectos, en sus inseguridades, sus miedos, para asegurarme que todo eso podía quedarse conmigo por debajo de la superficie, tratando que por debajo de su gracia también suenen los latidos del corazón.

Toda la experiencia que viví con Wicked es muy difícil de describir con palabras, porque yo tenía diez años cuando vi por primera vez Wicked, en Broadway. Claro que pasaron apenas cinco años (Risas). Y me acuerdo todo, con una claridad total, porque desde aquel preciso momento soñé con interpretar a Glinda algún día.

Y con toda clase de vueltas entre el pasado y el presente de la historia, la música no deja de ser la gran protagonista, con canciones populares y una cantante todavía má s ‘Grande’, como Ariana.

Al mejor estilo de Hollywood, el súper musical recorre la historia previa del Mago de Oz, como si fuera un musical de Harry Potter, desde que llegan a la Universidad Shiz. La gran diferencia es que, en vez de Daniel Radcliffe, Cynthia Erivo interpreta a la bruja ‘Elphaba’ y Ariana Grande es la eterna compañera universitaria. Explicando el color verde desde el nacimiento, como la gran causa de haber sido rechazada tanto por la sociedad, muestran la bienvenida por el gran Mago de Oz que solo pretende conseguir los mágicos poderes, que él realmente no tiene.

Realmente es todo muy surrealista. No sé ni como articular mi gratitud. Es realmente extraordinario. Nosotros amamos todo lo que hicimos y ver que se recibe como se está recibiendo... es difícil de expresar. Es algo muy poderoso, algo muy especial. No paro de lagrimear cuando anuncian algún premio. Es realmente especial todo el amor que recibimos, incluyendo los fans aprendiendo de memoria las coreografías en la cocina de sus casas. Es maravilloso.

Lo que más me gusta de un director como Jon Chu es la confianza que compartimos, la calidez que siempre nos trajo al estudio. No creo que hubiéramos conseguido las diez nominaciones al Oscar, sin él. Es muy meticuloso en todo lo que planea. Llegaba con un ‘storyboard’ con los gráficos de cada una de las escenas, minuto a minuto, segundo a segundo, todo perfectamente planeado. Llegaba con su versión, pero a la hora de trabajar nos daba la libertad para que hiciéramos lo que queríamos. Por ahí pasa el factor extra que se ve en el cine. Y es lo más divertido del mundo, porque nos permitió convertirnos realmente en nuestros personajes.

¿QUÉ OPINAS DE LA DIRECCIÓN DE JON CHU QUE GANÓ EL PREMIO CRITICS CHOICE COMO MEJOR DIRECTOR Y SIN EMBARGO NO FUE NOMINADO AL OSCAR?

Eso parece, pero no. Todo, todo, lo cantamos en vivo, filmando. Se ve como una grabación profesional y es porque Cynthia tenía un micrófono en el sombrero, yo tenía otro en mi blusa, había micrófonos encima nuestro y alrededor nuestro. Parecía un estudio de grabación escondido adentro de un estudio de cine. Yo también me preparé bastante, con un coach, para extender el rango de mi voz como una soprano, en otro tono del que usualmente suelo cantar. Trabajamos muy duro, pero estoy muy agradecida de haberlo hecho.

El primer día... yo tenía pánico, porque escuché la canción antes de filmar la escena. Intentamos improvisar algo y no dejaba de preguntarme “¿Qué estoy haciendo?”. De verdad, me sentía como en algún lugar del arco iris.

¿Y LAS COREOGRAFÍAS? ¿CÓMO SIGUIÓ LA PREPARACIÓN PREVIA?

La verdad, no quisimos ensayar demasiado las coreografías de baile. Creo que las ensayamos una o dos veces nada más. Incluso tratamos de olvidarnos como las hacíamos, porque hubo bastante tiempo en el medio de los ensayos y el rodaje, para sentir también la vulnerabilidad el día de la filmación. De verdad, yo no quise aprender demasiado los pasos a la perfección, porque quise que Glinda se sintiera incómoda y con el mismo miedo que cualquier ser humano. El miedo de mi personaje realmente pasa por todo lo que le pasa a Elphaba, por ser tan juzgada, por no ser querida ni ser para nada popular como ella.

¿HABLAMOS DE ESE GRAN MOMENTO EN QUE DEJAS IR A LA BRUJA ‘ELPHABA’ PARA DESAFIAR LA GRAVEDAD?

Es un momento bastante poderoso. Y es un momento donde mi personaje tiene que aceptar la decisión de esta mujer, aunque yo no esté de acuerdo. Es el mejor ejemplo de un amor incondicional. Es obvio que las dos somos totalmente diferentes, pero sin arruinar el final de lo que pasa, se entiende por qué toma esa decisión, ... Las dos saben que puede llegar a ser la última vez que se ven, sabiendo que son realmente amigas en el momento más aterrador de sus vidas. Es un momento muy complicado. Hay quienes preguntan qué hubiera pasado si ‘Glinda’ la hubiera convencido que se quedara... ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado, para cambiar Oz desde adentro, juntas? Pero lo cierto es que ‘Elphab’a jamás se hubiera quedado con los villanos. Y a cualquiera le gustaría ser tan valiente como ella.