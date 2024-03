‘Nunca volveré a hacer algo así’ Asegura Dakota Johnson tras fracaso de Madame Web en cines

Fue en una entrevista con bustle.com en donde habló sobre quedar fuera de este tipo de proyectos. “Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo”, expresó la actriz.

En una sincera charla Dakota Johnson declaró la realidad de su participación en el mundo de súper héroes con su participación en ‘Madame Web’, cinta que no fue bien recibida por los fanáticos del spiderverso, Marvel y público en general.

¿QUÉ DIJO DAKOTA JOHNSON DE MADAME WEB?

La estrella hollywoodense dijo que formar parte de una película de super héroes no resultó como esperaba, pero aún así la experiencia ya la puede registrar en su carrera.

“A veces en esta industria, te unes a algo, y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: Espera, ¿qué? Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje y, por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo”, explicó la hija de Melanie Griffith.