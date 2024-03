¡‘Ataca’ Capitán América! Sale Chris Evans a la defensa de Marvel y las películas de super héroes

“Las películas basadas en cómics en general, por el motivo que sea, no siempre reciben el crédito que creo que merecen”, dijo la estrella a la audiencia en la Emerald City Con.

La ola de reclamos, de odio, y rechazo en contra de las películas de super héroes no sólo ha causado que Disney y Marvel escuchen y cambien la estrategia de producción y lanzamiento de sus nuevas apuestas, sino que algunos de los protagonistas de los filmes sean el centro de las duras críticas.

Evans salió de la familia Marvel con el cierre de su personaje, y aunque el público no recibió bien su decisión otros agradecieron que dieran un cierre digno a uno de los héroes favoritos.

“Son estas películas grandes y gigantes. Hay muchos cocineros en la cocina. Pero la evidencia empírica está ahí: no son fáciles de hacer. Si fuera más fácil, habría muchos más buenos”.

El actor que también dio vida a ‘La Antorcha Humana’ en la adaptación del 2005 dijo que no son fáciles de hacer, sin embargo, destacó la dificultad de la producción.

¿CUÁL ES LA PELÍCULA FAVORITA DE CHRIS EVANS DE MARVEL?

En 2014 Evans encabezó el filme ‘Capitán América: El Soldado de Invierno’, la cual es la que eligió como su película favorita de Marvel. Este proyecto marcó su segunda aparición en solitario como Capitán América.

“Es mi película Marvel favorita de la que formé parte. No es sólo por la película en sí sino por la experiencia”, dijo. “En la primera película estaba muy nervioso. Sabes en lo que te estás metiendo y, como resultado, estás jugando a la defensiva y estás jugando para no perder. Cuando apareció ‘Winter Solider’, estábamos jugando para ganar. Y es la primera película con los hermanos Russo. Estábamos asumiendo más riesgos y el personaje se sentía más desarrollado. Fue una de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi carrera en Marvel”, explicó el galán de Hollywood.

Hasta ahora Evans no ha sido contemplado oficialmente para volver a interpretar a su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel, el actor dijo que no descarta regresar a usar ese entallado traje de super héroe.