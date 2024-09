Oasis en México en 2025 : Cómo acceder a la preventa exclusiva para conseguir boletos antes que nadie

El anuncio fue recibido con gran euforia por parte de los seguidores de la banda, ya que este será uno de los eventos más esperados del próximo año. Oasis , una de las agrupaciones más influyentes de los años 90, marcó una época con éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova, canciones que se han convertido en himnos generacionales. Su regreso ha generado una ola de emoción global, especialmente después de que los hermanos Gallagher anunciaran una tregua que puso fin a la larga disputa que los mantuvo separados durante más de una década.

🚨REGISTER FOR THE NORTH AMERICAN 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT 🚨 A ticket pre-sale will be held this Thursday, 3rd October. Entry is by private ballot only. Ballot registration is open now and closes 8am ET tomorrow, Tuesday 1st October. Register here: https://t.co/A0zRW3s9vA ... pic.twitter.com/9ifHoghkla

OASIS: AÑOS DE AUSENCIA NO LOGRARON BORRAR A LA BANDE DEL MAPA

A pesar de su largo hiato, Oasis sigue siendo una banda que ha mantenido cautiva a una audiencia global. Su música continúa resonando entre viejos y nuevos fanáticos. Actualmente, en la plataforma Spotify, la banda cuenta con más de 28 millones de oyentes mensuales.

Entre sus canciones más populares, destaca Wonderwall – Remastered, con 2,112,421,395 reproducciones, seguida por Don’t Look Back in Anger – Remastered, con 938,813,171 reproducciones, y Stop Crying Your Heart Out, que acumula 379,750,928 reproducciones.

ASÍ HA SIDO LA HISTORIA DE OASIS EN EL MUNDO MUSICAL

Formada en Mánchester en 1991, Oasis rápidamente se consolidó como una de las bandas más importantes del movimiento Britpop de los años 90. Liderada por los hermanos Gallagher, la banda alcanzó el estrellato global con el lanzamiento de su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory?, en 1995. Este disco produjo éxitos emblemáticos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova, temas que aún hoy en día siguen siendo escuchados y celebrados en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Oasis lanzó siete álbumes de estudio, entre los que se incluyen Definitely Maybe (1994), Be Here Now (1997) y Dig Out Your Soul (2008). Estos discos les aseguraron un lugar destacado en la historia de la música, no solo por su éxito comercial, sino también por su influencia en toda una generación de artistas y fanáticos.

Sin embargo, el camino de Oasis no estuvo exento de conflictos. Las tensiones entre los hermanos Gallagher, que se hicieron públicas en numerosas ocasiones, finalmente llevaron a la ruptura de la banda en 2009. A pesar de su separación, el legado de Oasis permaneció intacto, y la demanda por una reunión nunca dejó de crecer.

El regreso de Oasis ha generado una ola de emoción a nivel mundial, y el concierto programado para el 12 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México no es la excepción. Los fanáticos mexicanos se preparan para vivir una experiencia única, después de muchos años de espera. La presentación en el Estadio GNP Seguros será una oportunidad para revivir la magia de una banda que ha marcado a generaciones.

La participación de Cage The Elephant como banda invitada en el concierto añade un atractivo adicional al evento, ya que esta agrupación estadounidense ha ganado un reconocimiento significativo en la escena del rock alternativo, con éxitos como Ain’t No Rest for the Wicked y Cigarette Daydreams.