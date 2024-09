Oasis en México: venta de boletos, fechas y detalles del concierto

Los boletos para los primeros conciertos en Reino Unido se agotaron en cuestión de minutos. La banda compartió el mensaje en sus redes sociales: “This is it, this is happening” (“Esto es todo, esto está pasando”), acompañado de una estrofa que indicaba una tregua entre los hermanos, quienes protagonizaron numerosas disputas a lo largo de su carrera: “Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a ver. No será televisado” .

Finalmente, a las 6:00 a.m. del lunes 30 de septiembre, la banda británica confirmó lo que muchos esperaban: Oasis ofrecerá un concierto en México el 12 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros . Este show marcará el regreso de la agrupación a tierras mexicanas después de muchos años de ausencia. Como invitados especiales, abrirá el concierto la banda estadounidense Cage The Elephant.

¿QUIÉN ES OASIS?

Oasis, formada en Mánchester en 1991, rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes del movimiento Britpop de la década de los noventa. Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la agrupación alcanzó la fama mundial con su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory?, lanzado en 1995. De este disco surgieron algunos de los mayores éxitos de la banda, como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

A lo largo de su carrera, la banda lanzó un total de siete álbumes de estudio, entre ellos su exitoso debut Definitely Maybe (1994) y Be Here Now (1997), que consolidaron a Oasis como una de las agrupaciones más vendidas y aclamadas por la crítica. Sin embargo, las tensiones entre los hermanos Gallagher, conocidas por sus constantes enfrentamientos públicos, culminaron en la salida de Noel en 2009 y la consecuente disolución del grupo.

Cabe recordar que, aunque Liam y Noel Gallagher se presentaron en México en años recientes con sus proyectos solistas (Liam en el Corona Capital 2022 y Noel en el Corona Capital 2024), esta será la primera vez en más de 15 años que ambos subirán juntos al escenario como Oasis.