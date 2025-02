Ocesa Concert Week 2025: Lista de conciertos que estarán al 2x1 en Ticketmaster y eTicket

-The Warning

- The Pretenders

- The Midnight

- Clap Your Hands Say Yeah

Shakira, The Warning, Sabino, Vive Latino, Miguel Bosé, SMTOWN,El Tri, son de los principales eventos que entran dentro de la promoción. Es importante destacar que este 2x1 aplicará únicamente en conciertos de ciudades seleccionadas y no en toda la gira.

- Lugar y fecha: Verifica que el lugar del concierto te sea conveniente y que la fecha y hora no interfieran con otros compromisos.

4. Dónde comprar los boletos

- Sitios web oficiales: Compra los boletos en los sitios web oficiales de los organizadores del concierto o del artista para evitar fraudes y asegurarte de obtener boletos legítimos.

- Puntos de venta autorizados: Verifica cuáles son los puntos de venta autorizados para el concierto y compra tus boletos en establecimientos confiables.

- Reventa: Si compras boletos de reventa, ten precaución y verifica la autenticidad de los boletos antes de comprarlos. Evita comprar a revendedores desconocidos o en sitios web no seguros.

5. Seguridad

- Sitios web seguros: Asegúrate de que el sitio web donde compras los boletos sea seguro y tenga un candado en la barra de direcciones (https://).

- Información personal: No compartas información personal sensible (como contraseñas o números de tarjeta de crédito) en sitios web no seguros.

- Confirmación de compra: Verifica que recibas una confirmación de compra con los detalles de tus boletos y guárdala en un lugar seguro.

Si eres una persona que ama la música y acudir a los conciertos de tus artistas favoritos, no puedes perder esta oportunidad de Ocesa.