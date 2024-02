’Oppenheimer’ arrasa en los Premios BAFTA 2024, incluido Mejor Película

La fantasía gótica “Poor Things ” (“Pobres criaturas”) se llevó cinco premios y el drama sobre el Holocausto “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) ganó tres.

Murphy dijo que estaba agradecido por encarnar a un personaje “tan colosalmente” complejo.

Emma Stone fue nombrada mejor actriz por dar vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter en “Poor Things”, un espectáculo visual de estilo steampunk que ganó premios por efectos visuales, diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería.

“Oppenheimer” tuvo 13 nominaciones, pero no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino”).