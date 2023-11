¿Otro fracaso de Disney?, Wish no logra superar a “Los juegos del hambre”, ni siquiera a Napoleón

NUEVA YORK.- Se esperaba que la cinta animada de Walt Disney Co. “Wish” dominara la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias , pero los espectadores prefirieron ver “The Hunger Games: Songbirds and Snakes” , que lideró las ventas por segundo fin de semana, de acuerdo con estimados del estudio publicado el domingo.

A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.

1. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, 28.8 millones de dólares.



2. “Napoleon”, 20.4 millones.



3. “Wish”, 19.5 millones.



4. “Trolls Band Together”, 17.5 millones.



5. “Thanksgiving”, 7.2 millones.



6. “The Marvels”, 6.4 millones.



7. “The Holdovers”, 2.8 millones.



8. “Taylor Swift: The Eras Tour”, 2.3 millones.



9. “Five Nights at Freddy’s”, 1.8 millones.

Con información de AP

10. “Saltburn”, 1.7 millones.