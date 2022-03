¿Pamelaverso? El origen del personaje de Omar Chaparro y sus imitaciones que llegaron hasta Coahuila

Sobre el caso de abuso sexual, según fuentes allegadas a la investigación, los hechos habrían sido cometidos en agosto del 2021 en agravio de una joven de 20 años de edad y de capacidades diferentes.

”PAMELA CHUP” EN MONTERREY Y REDES SOCIALES

Una de las más populares por sus frases polémicas y virales en redes sociales, es “Pamela Chup”, interpetada por un joven originario de Tamaulipas, ha sido tema para hablar, tanto, que Omar Chaparro comentó sobre su imitación.

“Yo no soy la pirata, ya me dijeron que anda una pirata por ahí de la ‘Licenciada’ número uno, yo no soy tan corriente como esa, yo no digo esas barbaridades como esa”, dijo, puesto que el personaje realiza contenido para adultos.