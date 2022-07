Pedro Infante fue humillado y golpeado por este actor saltillense; tenía temor de filmar esta película (videos)

Pedro Infante ya había trabajado anteriormente con Fernando, por lo que conocía muy bien la forma en que podría interpretar a su personaje y cómo lo trataría como su hijo. Aunado a todo esto, al comprobar con el director que tendría escenas en las que se pelea con Cruz Treviño , temió que al hacer este tipo de actuaciones la gente comparara sus capacidades con el de Soler e hiciera el ridículo al no llegara su nivel de talento, lo que causó aún más rechazo al proyecto.

“Es que trabajar con don Fernando me da mucho miedo. Él es un gran actor y yo soy un simple carpintero sin preparación en actuación” , citó el director Ismael Rodríguez.

Este proyecto fue La oveja negra , película en la que Infante tendría un papel co-protagónico con otra gran estrella del cine, del cual, en un principio, no conocía la identidad.

“La oveja negra”, una película que relata la historia de una familia cuyo padre Cruz Treviño Martínez de la Garza (Fernando Soler) es un borracho irremediable, postulado a prefecto del pueblo al mismo tiempo que su hijo Silvano Treviño (Pedro Infante). Ambos pelean por el poder del pueblo durante la película, pero en un inicio, Treviño Martínez no escatima en la empatía para humillar y agredir a su hijo.

Una de las fuertes escenas con la que inicia la película es cuando Silvano come con su madre en el comedor y se queja del alcoholismo de su padre, quien llega eufórico y borracho a la casa. Su madre lo recibe molesta de su estado y le dije que “será siempre la oveja negra de la familia”. Al llegar con su esposa esta le comenta que no lo esperaba porque tenía dos días de no llegar a la casa.