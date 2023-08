Pega luto a la televisión mexicana: muere el actor David Ostrosky

DESPEDIDA DE LA TELEVISIÓN

En entrevista con Televisa Espectáculos, Ostrosky reveló a finales del 2022 que los doctores le encontraron un tumor en el brazo, una noticia que para él era positiva, pues el cáncer no había tocado ningún órgano vital.

“A mí lo que me dolía era el brazo, pero los doctores decían que era el cuello hasta que uno me dijo (...) que me hiciera una resonancia del brazo y dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte”, explicó.

El histrión será recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas.