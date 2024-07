¿Pero ya está bien? Intervienen de emergencia a Verónica Castro por lesión en el hombro

¿QUÉ LE PASÓ A VERÓNICA CASTRO?

El hijo de la ojiverde señaló que poco a poco su mamá irá recuperando la actividad en su brazo.

”Supuestamente ya desde ahora empieza a mover bien el hombro, y todo. Nada grave. Ella entró y salió el mismo día (de la operación a la que fue sometida)”, añadió el director de fotografía.

”Fue el jueves (que fue atendida por los médicos)”, indicó su hijo. “En este momento no estoy con ella, pero ahora que no estoy en proyecto, la estoy yendo a ver. Pero todo bien, prefiero que no se haga grande, porque no tiene caso”, aclaró.