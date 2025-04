¿Y todo para qué? Paga William Levy multa de 500 dólares y sale en libertad tras detención

Aunque no continuará preso y habría alcanzado salir al pagar esas multas el actor de origen cubano podría recibir prisión de hasta 2 años, aunque por ser figura pública sería sólo castigado con servicio social y otra multa.

El 28 de octubre de 2023, la policía acudió a su domicilio por una discusión con Gutiérrez, presuntamente causada por el consumo excesivo de alcohol. Aunque no hubo violencia física, ella expresó preocupación por los comentarios hirientes de Levy cuando bebía.

LA CAÍDA DE UN ‘ÍDOLO’

Su último trabajo conocido en México fue la telenovela ‘Vuelve a Mí’ producida por Telemundo y la serie ‘Montecristo’ para la plataforma VIX. Además de la transmisión en Netflix del remake de la telenovela colombiana ‘Café con Aroma de Mujer’.

En sus mejores años fue el protagonista estrella de las telenovelas en Televisa, lo que llevó a que llamara la atención en la industria de Hollywood en donde se sumó al participar al reality popular ‘Dancing With The Stars’ y formar parte del elenco de la película ‘Resident Evil: The Final Chapter’ junto a la actriz Milla Jovovich. (Con información de Reforma, Telemundo y People en Español)