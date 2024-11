Phil Lesh, Bruce Springsteen y ‘¡Ya estuvo!’

El pasado 25 de octubre de nueva cuenta el mundo del rock se cubrió de luto con la muerte a los 84 años de Phil Lesh, bajista de la banda de culto The Grateful Dead.

La noticia la dio a conocer su familia a través de la cuenta de Instagram, y de inmediato nos remontó a quienes todavía en los años 80 y la mejor época del canal de videos MTV tuvimos oportunidad de ser testigos del “segundo aire” a través del video de su tema “Touch of Grey” de “In the Dark” (1987) y las marionetas de las calaveras que identificaban a la banda de la que fue fundador en 1965 de la mano del músico de banjo Jerry García, a quien había conocido a inicios de la década como parte de su primera agrupación juntos, The Warlocks, donde Lesh hizo sus pininos en la tocada del bajo, instrumento con el cual no estaba familiarizado habiendo tenido su formación en la música clásica.

The Grateful Dead cerró con broche de oro la década de los 60 ya que el grupo psiçodélico y psicotrópico que eran no pudieron faltar en el escenario del memorable Festival de Woodstock en agosto de 1969, y a lo largo de las décadas de longevidad musical y reinvenciones Lesh no se pudo zafar de incluso hacerla de vocalista en algunos de sus temas más conocidos como lo son “Box of Rain”, de su álbum de 1970 “American Beauty”, que compuso junto al compositor de cabecera de los Dead, Robert Hunter, y “Unbroken Chain”, de “From the Mars Hotel” (1974), entre otros más. Descanse en paz.

Siguiendo con las leyendas del rock norteamericano, aunque ya le dimos su buen espacio hace un mes aproximadamente cuando llegó a los 75 años de edad, “El jefe” Bruce Springsteen volvió a hacer noticia en las últimas dos semanas, primero al dar a conocer, junto a su paisano de New Jersey, Jon Bon Jovi, su apoyo abierto a la candidata a la presidencia Kamala Harris; después por el estreno a través en Disney Plus de su documental “Road Diary”, documental que en lo que narra los preparativos de su gira mundial 2023-2024 nos remonta a los inicios del cantante y su banda emblemática E Street Band y por último una imagen del actor Jeremy Allen White en su próxima biopic.

Para terminar, y ya que hablamos de apoyos de músicos a los candidatos a la presidencia del vecino país del norte cuyo destino se define este próximo martes 5 de noviembre, además de sumarse generaciones de músicos entre Sprinsteen y Bon Jovi con las de Ariana Grande y Taylor Swift teniendo como “cereza del pastel” a la “Reina del Pop”, Madonna, entre muchos otros más, el jueves 31 abrieron el cierre de campaña para Kamala Harris en Arizona los Tigres del Norte mientras Maná hacía lo propio en Las Vegas, Nevada, junto a Jennifer López, dando seguimiento además a una campaña nacional en Estados Unidos denominada “¡Ya estuvo!” en contra del racismo del candidato opositor.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx