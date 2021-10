Pidió que no le enviaran chistes con referencias de Los Simpson... y twitteros lo destrozan (memes)

Un chico argentno de nombre Guido Armando cuyo usuario de Twitter es @guidomart1n decidió publicar un tuit donde pidió a los internautas evitar hacer chistes con referencias de Los Simpson pues no le causaban gracia porque nunca vio la serie animada.

“Les pido un favor: ahórrense los chistes de Los Simpson conmigo porque no los veo, no me dan gracia, las personas que viven haciendo chistes con eso me deprimen y me dan ganas de recetarles citalopram”, escribió en su cuenta de Twitter.