‘Pintan’ de amarillo la ceremonia de los Juegos Olímpicos con aparición de los Minions

กลัวรถไฟทะลุจอไม่เกินจริง เพราะ Arrival of a Train at La Ciotat (The Lumière Brothers, 1895) ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก ภาพโมชั่นที่มีความยาวแค่ 50 วินาที ของพี่น้องตระกูลลูมิแอร์ คนที่ได้ดูภาพเคลื่อนไหวครั้งแรก ต่างกระโดดหนีเพราะคิดว่ารถไฟจะหลุดออกมาจากจอจริงๆ