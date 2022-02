‘Play-to-Earn’: videojuegos para ganar dinero ¿genuina inversión o estafa?

¿Suena raro? ¿Complicado de entender? Puede ser, porque los videojuegos “Play To Earn” (“P2E”), como el popular “Axie Infinity”, son algo novedoso y que se encuentra rodeado de toda una compleja terminología que incluye las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, en sus siglas en inglés), el blockchain, el metaverso... Y toda una realidad digital y económica cada vez más extendida (y polémica).

Play to Earn: modelo de videojuegos en los que, en teoría, los jugadores pueden verse beneficiados económicamente por su tiempo de juego. Ya que, jugando, por ejemplo, obtienen activos NFT vendibles o mejoran sus características y su valor.

NFT: Del inglés “Non-Fungible Token” (Token No Fungible) los NFTs son certificados de propiedad de activos virtuales, que los convierten en algo único e intercambiable (y por tanto, vendible). Sin embargo, son solo el certificado, no el objeto en sí, por lo que la naturaleza de lo que se adquiere con un NFT ha sido muy controversial.

AXIE INFINITY: EL ‘POKÉMON DE LOS NFT’

Uno de los juegos “Play-to-Earn” más populares es, sin duda, el “Axie Infinity”. Un juego de coleccionismo de criaturas estilo Pokémon llamadas Axies, con la particularidad de que cada una de estas mascotas es un NFT que puede ser vendido.

Cada jugador debe hacer una primera inversión comprando al menos tres Axies, de esta manera introduce valor al sistema, para incrementar el precio de la divisa en que se realizan transacciones: en este caso, el SLP. Además, debe entrenarlos para mejorarlos y que, de este modo, aumenten su valor. Existen tanto combates contra la IA y aventuras o misiones para subir de nivel, como enfrentamientos contra otros jugadores.

El precio de los Axies varía según el momento. Pero los más baratos han llegado a rondar los 200$ (0,1 ETH) y se han vendido algunos Axies por hasta 500.000 dólares (300 ETH). En pocos meses, Axie Infinity ha pasado de 300.000 usuarios activos a los dos millones y medio de jugadores.

Axie Infinity no es el único juego “P2E” o que usa los NFTs, pero sí uno de los más famosos: “Alien Worlds”, “Thetan Arena”, “My Defi Pet”, “Star Atlas”, “Kolobok Adventures” o “Splinterlands” son algunos de ellos, y se empieza a hablar así del concepto de “Gaming 3.0”.

Para Alexis Onahian, cofundador de Reddit, este concepto puede ser el futuro de los videojuegos: “de aquí a cinco años el 90% de la gente no jugará a un videojuego a menos que su tiempo en ello se valore adecuadamente”, explicó en el podcast “The Room Where it Happens”.

Y, además, ya hay desarrolladoras “tradicionales” que han incluido o barajan incluir funcionalidades NFT como las “cajas botín” o “loot boxes” (cuyo contenido aleatorio no es descubierto hasta que se abre) dentro de sus títulos (Ubisoft, Atari o EA Games son algunas de ellas) sin necesidad de ser “P2E”. Esto, no obstante, ha generado un generalizado rechazo entre la comunidad gamer.