Por un meme... Aleks Syntek arremete contra Telehit

Aleks Syntek vuelve a ser protagonista de la polémica luego de que desde la cuenta de Telehit se publicara un meme en donde preguntaban al público: ¿Quién más es digno de estas fiestas? Y entre los rostros que aparecen están Alejandro Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Thalía, Saúl Hernández, José José y otros artistas más, pero en donde está el rostro de Syntek ponía ‘Tú no’ , menospreciando el trabajo de él. Lo que generó el enojo del cantautor que tiene una sólida trayectoria. “Gracias por todo lo que (tú no) le has dado a la música mexicana” se puede leer en el meme.

La reacción de Aleks Syntek ante esta publicación no tardó en llegar. “Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”, escribió el autor y cantante de “Sexo, pudor o lágrimas”, cuyo comentario lleva más de 13 mil Me gusta.