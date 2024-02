¿Primera funa? TikToker expone a Zayn Malik: tuvieron relación virtual y él solo la buscaba para intimar

No obstante, las interacciones del cantante y Fisher habrían sido consensuadas en un principio , ya que, según relató en los videos de su cuenta, ambos mantenían una relación informal y a distancia , aunque se llegaron a ver en un par de ocasiones.

La influencer Sam Fisher utilizó su plataforma en la red social TikTok para evidenciar el acoso junto con imágenes que recibió de parte de Zayn Malik , ex vocalista del grupo One Direction, en donde le pedía tener intimidad con él.

A pesar de que esta situación fue descrita por algunas personas como algo negativo, en plataformas como X (antes Twitter) algunos usuarios insultaron a Fisher por no aceptar la propuesta del cantante .

Hasta el momento el ex One Direction no ha dado declaraciones acerca de estos rumores, así como tampoco habría salido a desmentir las supuestas imágenes que se le adjudican. (Con información de Milenio)