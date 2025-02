¿Qué canción cantaron Lady Gaga y Bruno Mars en los Premios Grammy 2025?

El par de cantautores subió al escenario del Crypto.com Arena de esa ciudad, en el marco de los 67 Premios Grammy, para interpretar una versión especial de la icónica canción “California Dreamin’” de The Mamas and The Papas.

lady gaga and bruno mars performing ‘california dreamin’’ at the #grammys pic.twitter.com/aexlpVXWGq

Este tema fue escrito en 1963 por John Phillips y Michelle Phillips mientras vivían en Nueva York, inspirada en la nostalgia de Michelle por California. Fue lanzada en 1965 por esta banda pero su popularidad la llevó a ser rápidamente interpretada por otros artistas como, The Beach Boys, The Carpenters, The Four Tops, Bobby Womack, Queen Latifah, Melanie Safka, Nancy Sinatra, George Benson, R.E.M., Hi-standard y la banda española Mocedades.