Tributos a Sly Stone y Brian Wilson

Vaya semana la que recién concluyó ya que fue devastadora en pérdidas para la música norteamericana de dos leyendas del siglo XX como lo son Sly Stone y Brian Wilson.

Nacido con el nombre de pila de Sylvester Stewart el 15 de marzo de 1943 en Denton, Texas, el músico, compositor y productor discográfico mejor conocido como Sly Stone y bautizado muy justificadamente como “el padre del funk” falleció el pasado lunes 9 de junio a los 82 años luego de haber estado lidiando con una enfermedad crónica pulmonar y otros trastornos de salud dejando atrás un legado indiscutible a través de su agrupación base, Sly and the Family Stone, quienes sirvieron de inspiración a una innumerable cantidad de artistas que incluyen desde Prince a los Red Hot Chili Peppers.

Calificado como “un visionario”, Sly se inició en el gospel al participar en el coro de su iglesia a los 9 años; al llegar a la prepa ya dominaba los teclados, guitarra, bajo y batería, Stone funda su primer grupo en agosto de 1966 y para fines de la década estaba haciendo historia sobre el escenario del icónico Festival de Woodstock donde a pesar de tocar en el segundo y último día a las 3:30 de la madrugada su actuación como vocalista líder de Sly and the Family Stone, recordados por temas como “Everyday People” y “I Want to Take You Higher”, entre otros más, siendo inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993 y pieza fundamental del documental ganador del Oscar “Summer of Soul” (2021).

Tristemente hacia mediados de semana fue cuando nos enteramos del fallecimiento también de la muerte el miércoles 11 a los 82 de Brian Wilson, cofundador de otra banda norteamericana representativa de la década de los 60, The Beach Boys, y aunque no se reveló la causa de su deceso esto sucedió tras una marcada carrera marcada por décadas de lucha entre su genialidad musical, el abuso de drogas y problemas de salud mental.

En el caso de Wilson, fue a partir del año de 1961 en la que The Beach Boys compusieron una serie de éxitos continuos que reflejaban la cultura juvenil californiana que también se reflejaba en las películas juveniles de la época: el surfeo, los autos y el romance a través de éxitos comerciales como “California girls” y “Surfin USA” pero para a mediados de la década con la salida de su álbum “Pet Sounds”, a pesar de la resistencia de su vocalista Mike Love que quería seguir con un sonido probado que generara dinero, se reconoció como la obra magna de Wilson al incluir temas como “Good Vibrations” y “God Only Knows” y reconocer Paul McCartney lo influyó para su álbum “Sgt. Pepper´s”.

The Beach Boys llegó a vender en su totalidad 100 millones de discos; Wilson y su primera esposa Marilyn tuvieron dos hijas, Carrie y Wendy, quienes tuvieron éxito a inicios de los 90 como parte del grupo Wilson Phillips y hablando de cine, su vida sirvió de base para la biopic del 2014 “Amor y compasión”, dirigida por Bill Pohland y protagonizada por los actores John Cusack y Paul Dano. Descansen en paz.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx