¡No para el drama! Confirma Alicia Villarreal que sí sufrió violencia de Arturo Carmona

¿QUÉ DIJO ALICIA VILLARREAL?

En aquel correo que ahora revivió supuestamente por los fans de la cantante regia, se especificó una noche de terror que vivió la intérprete de ‘Ay Papacito’ con el ahora galán de telenovelas.

”Querida Blanca, estoy deshecha. No sabes la noche que pasé hoy, fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa, no sé si estaba tomado, pero se veía mal y además furioso insistiendo en que yo tenía alguien en mi casa (...) Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, me decía cosas horribles y me cacheteó, me azotó contra la pared; sentí tanto miedo, pero aún así me fui tras de él porque se fue al cuarto de la bebita (Melenie Carmona)”, leyó entonces Blanca Martínez, ‘La Chicuela’.