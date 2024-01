¡¿Qué está pasando?! Llama Anette Cuburu ‘detestable’ y ‘estúpida’ a Andrea Legarreta

”Alguien que esté hablando de mí, (desde) hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera”, expresó.

A partir de ahí, la presentadora de TV atravesó una época mu y complicada, pues a pesar de que contaba con el apoyo de Galilea Montijo -como ha asegurado- se sentía poco recibida por Legarreta y la productora, las que ha sugerido que impulsaron el rumor de que le había sido infiel a su exmarido, el productor Alejandro Benítez, con Raúl ‘El Negro’ Araiza, por ello, no tuvo empacho en revelarle a Alvarado y a su compañero la opinión que tiene acerca de sus excompañeras de trabajo.

Los malentendidos entre Cuburu y Legarreta empezaron en 2008, cuando la conductora acababa de dar a luz a su primogénita, Anette, y el productor Roberto Romagnoli l a invitó a presidir una sección para madres primerizas, la cual se emitiría una vez a la semana, pero fue cuestión de días para que le notificara que se integraría el elenco de las y los conductoras de ‘Hoy’, lo que Anette ha sugerido que no cayó en gracias de varias personas, entre ellas; Andrea.

‘SER TAN ESTÚPIDA’

Notablemente molesta y con una voz tajante, la exconductora de ‘Venga La Alegría’ dijo que sintió el ataque de la famosa conductora de Televisa.

”Imagínate nada más, ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe, hay que tener muy poco cerebro para meterte con la mamá de los hijos de tu jefe”, reiteró.

Y aunque destacó que es una persona que no le gusta hablar mal de las y los demás, e intenta mantener una buena convivencia en todos los ámbitos de su vida, no se quedó callada a la hora de expresar todo el daño que vivió en su estadía en Hoy, época en la que, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, dijo que llegó a pensar que sería mejor no estar viva.