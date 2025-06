Recomendación de Cine en Casa: ‘This Must Be The Place’

Cheyenne es una ex estrella de rock gótica retirada que vive una vida apática y solitaria en Dublín, alejado del mundo y marcado por el desencanto de su fama. Cuando su padre, con quien no hablaba desde hace tiempo, muere en Nueva York, decide viajar a Estados Unidos para descubrir que dedicó su vida a buscar a un criminal nazi que lo tormentó durante su estancia en Auschwitz. Es ahí cuando Cheyenne emprende un viaje por América para continuar esa búsqueda y tendrá que conciliar su identidad y redescubrir un propósito más allá del vacío que lo rodea.

La identidad de un realizador influye claramente, como es el caso de Paolo Sorrentino al realizar una cinta como This Must Be The Place en la que parece que se refleja en un protagonista que se lamenta en las memorias de su padre, mismo que el cineasta perdió a los 17 años. No hay cosa más interesante que ver la forma de crear cine como la del cineasta napolitano o Hirokazu Koreeda, quienes concentran su mirada en sensibilizar la niñez, el dolor o las preocupaciones que les atormentaban en el pasado.

En esta película se construye un retrato con tintes de comedia ácida y negra sobre la identidad de un pueblo al que le arrebataron hasta lo que no se podía despojar. Con un homenaje bello a Talking Heads y a David Byrne, Sorrentino no busca dar respuestas sobre el Holocausto, sino plantear preguntas sobre la memoria, la culpa y la redención en un mundo lejos de ser magnífico.