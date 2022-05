¿Qué fue del elenco original de ‘Top Gun’ y cómo luce actualmente?

“Top Gun: Maverick” , la secuela de la exitosa película de 1986 “Top Gun”, protagonizada nuevamente por Tom Cruise, la está rompiendo en la taquilla, en menos de una semana ya ha sobrepasado los 282 millones de dólares en todo el mundo. En los años ochenta “Top Gun” llegó para sorprender y pronto se convirtió en una historia que marcó a toda una generación y que ha supuesto mucho para su protagonista, quien gracias a su papel se convirtió oficialmente en una estrella. Hoy, como si el tiempo no pasara para uno de los mayores actores de acción, vuelve a protagonizar la historia que le dio impulso su carrera. Pero ¿qué fue del reparto que conocimos hace 36 años? Aquí un breve repaso de lo que pasó con la vida profesional y personal de algunos de los actores que participaron en la icónica película dirigida por Tony Scott.

Kelly McGillis (Charlotte Blackwood) También conocida como “Charlie”, Kelly McGillis interpretó en “Top Gun” a una despampanante instructora de vuelo que tenía una relación amorosa con Maverick. Cuando le dieron el papel no era una actriz muy conocida en ese momento, sin embargo, el director Tony Scott le dio la confianza para el papel protagónico de su carrera. Hoy, a 36 años de su estrenó la actriz luce irreconocible, a pesar de que trabajó en más de diez películas después de “Top Gun”, como “Maternal Secrets” y “An Uncommon Grace”, ninguna con tanta repercusión como el filme protagonizado por Cruise. Luego de saltar a la fama con “Top Gun” se casó con Fred Tillman, un vendedor de yates, con quien navegó por el Caribe y tuvo dos hijas, pero se divorció en 2002. Unos años más tarde habló públicamente sobre su homosexualidad. En 2010 se casó con Melanie Leis, una chica que trabajaba en uno de sus restaurantes.

Val Kilmer (Iceman) Rival de “Maverick”, “Iceman”, cuyo verdadero nombre era Tom Kazansky, era tan competitivo como el protagonista. De ahí sus desencuentros a lo largo de la película original. Sin embargo, al final se hicieron amigos. Ahora, Kilmer repite su papel de “Top Gun: Maverick” con ayuda de la inteligencia artifial, pues se tuvo que recrear su voz debido al cáncer de garganta que padeció. Después de su papel en la cinta original, Kilmer protagonizó numerosas películas, como “The Doors” y “Heat”. También interpretó a Bruce Wayne en la película de 1995 “Batman Forever”. Pero su vida personal no ha sido fácil, en 2017 confirmó que luchó contra un cáncer de garganta, pero gracias a su fe pudo salir adelante, así lo compartió con The Hollywood Reporter.

Anthony Edwards (Nick “Goose” Bradshaw) Mejor amigo de “Maverick”, “Goose” tuvo un trágico final ya que fue asesinado. Pero en la vida real Edwards ha tenido muchas oportunidades en la industria cinematográfica. Hace poco interpretó al capitalista Bruce Dunlevie en la miniserie de Hulu “WeCrashed”, así como en las series “Law & Order True Crime”, “Billions”, “Drunk History” y “ER”, en esta última producción dio vida al médico Mark Greene, papel por el cual obtuvo cuatro nominaciones a los Globos de Oro. Sin embargo, en 2017 se vio envuelto en la polémica cuando escribió un artículo donde acusó al productor Gary Goddard de agredirlo sexualmente. Desde entonces, se ha convertido en miembro de la junta directiva de una organización dedicada a apoyar a los hombres que han sufrido abuso o agresión sexual.

James Tolkan (Tom “Stinger” Jordan) Capitán del Enterprise, Tom “Stinger” Jordan reprendió a “Maverick” por desobedecer las órdenes y lo envió junto a “Goose” a Top Gun durante cinco semanas. Además de su papel en “Top Gun”, participó en las películas de “Back to the future” interpretando a Stanford S. Strickland, el subdirector de Valley High School.

Meg Ryan (Carole Bradshaw) Meg Ryan dio vida a Carole Bradshaw, la esposa de “Goose”, a quien conoció en un bar. La actriz tuvo otras actuaciones notables después de “Top Gun”. En 1989 interpretó a Sally Albright en la comedia romántica “When Harry Met Sally”. También protagonizó películas como “Sleepless in Seattle”, “You’ve Got Mail” y “French Kiss”. Cada vez con menos papeles en la actuación (se dice que su participación en la película “In the Cut” de 2003 terminó con su carrera), se ha desarrollado como directora y productora, en 2015 dirigió el drama “Ithaca”, que protagonizó con Jack Quaid y Tom Hanks.