Cannes se rinde ante Tom Cruise y Top Gun: Maverick

Cannes le rinde tributo Tom Cruise por el conjunto de su carrera que coincide con el 30 aniversario de su única aparición en este certamen cinematográfico, cuando vino a presentar el filme “ Far and Away ”, del director Ron Howard.

“Nunca fui a una escuela de cine, mi escuela han sido los escenarios”, dijo Cruise. “Esa ha sido mi educación, he tenido suerte por la gente con la que he trabajado y nunca he tenido miedo a preguntar cuando no entendía algo”, añadió.

“Nadie le preguntaba a Gene Kelly porqué bailaba y cantaba él, me gusta hacer las cosas por mi mismo”, expresó Cruise. “Pensar que lo imposible es posible me motiva y creo que es mejor tratar de hacerlo tú porque, aunque fracases, sales con algo aprendido”, añadió.

Con información de la Agencia EFE.