Tom Cruise lo entrega todo en ‘Top Gun Maverick’, que tendrá su preestreno este fin de semana en México

“Un verdadero privilegio. Con ‘ Top Gun ’ ya habíamos estrenado en la misma época del Festival de Cannes en mayo del 86 . Y yo siempre quise hacer cine para todo el mundo, no solo Estados Unidos . Si te fijas en mis producciones de cine, te vas a dar cuenta que siempre filmo en diferentes lugares. ‘ Mission Impossible ’ inclusive es un homenaje a las distintas arquitecturas del mundo, porque me gusta compartir paisajes con el resto del mundo. Y Cannes es un lugar donde hablamos idiomas diferentes, con diferentes culturas, ideas diferentes que tanto tienen que ver con el arte del cine, un cine que nos une como comunidad, al poder compartir la misma experiencia, más allá de cualquier idioma”.

- ¿Y la idea de ver “Top Gun Maverick” en una sala de cine, en vez del televisor de casa o un teléfono celular por streaming?-

“Yo hago cine para verlo en una pantalla grande, sin importar donde vaya después. Me parece bien, el streaming, ok. Pero yo pienso siempre en el cine más allá del primer fin de semana del estreno. Cuando pienso en una producción, por supuesto quiero entretener a la gente, pero no solo un fin de semana, no solo por unos meses, quiero hacer un estilo de cine que la gente quiera volver a ver después. También me gusta la experiencia de ver cine en una sala de cine y sé que hay mucha gente que disfruta esa misma experiencia. Es por eso que también quiero que otros directores de cine puedan vivir la misma experiencia. Nada se puede comparar a una sala de cine. Nada se compara a la experiencia de un estreno en Cannes”.

-¿En medio de la pandemia, habiendo tenido que guardar el estreno de “Top Gun Maverick” por dos años, en ningún momento pensaste en estrenarla por streaming como hicieron con “Wonder Woman”?-

“Imposible, no podía hacer algo así. Nunca lo hubiera permitido”.

-¿Vas al cine como un espectador más? ¿Podemos imaginar a Tom Cruise sentado atrás nuestro, en alguna fila de una oscura sala de cine?-

“Seguro (Risas). Yo siempre voy al cine a ver cine. Me pongo una gorra y me siento con el público, igual que cualquiera. Voy a ver los tráilers, me gusta verlos... Y paso también bastante tiempo con los dueños de las salas de cine. De la misma forma que me gusta saber cómo funciona cada departamento del cine, desde las agencias de publicidad, el estudio, me gusta entender esos trabajos, para ver cómo puedo ayudar desde mi lado. Siempre pensé que si hacía una película y funcionaba bien, me iban a dejar hacerlo de nuevo. Y es por eso que quiero aprender lo más que pueda”.