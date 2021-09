¿Qué podrás ver y cuánto costará Star+? Llega a México el nuevo servicio de streaming de Disney

En cuanto a series exitosas, podremos ver todas las temporadas de “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Pose”, “Outlander” y “The Resident”, además de “Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”. En cuanto a comedias animadas, además de “Los Simpson” estarán disponibles “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y la nueva serie original Star: “Solar Opposites”.

El séptimo arte también estará presente en Star+, ya que ofrecerá películas como “Nomadland”, “Judy” y “The Empty Man”, también éxitos de taquilla como “Deadpool” y “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”. La plataforma contará con la nueva serie de comedia e intriga “Only Murders in the Building”, protagonizada por los actores Steve Martin y Martin Short, y la actriz y cantante Selena Gómez, además del drama biográfico “Pam & Tommy”, con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastian Stan. También se destaca “Y: The Last Man”, la nueva serie dramática de FX basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra.