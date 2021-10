¿Quién era Octavio Ocaña?, el actor que encarnó a “Benito Rivers” en la serie Vecinos

Octavio Ocaña reconoció que su personaje Benito y él eran un mismo, ya que lo interpretó desde los siete a los 11 años y al regreso de la serie.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, dice el actor en entrevista con EFE.

Eugenio Derbez y Elías Solorio fueron parte aguas para que el actor obtuviera el papel por el que es conocido; relata que se encontró con el comediante cuando grababan la serie La familia P.Luche en 2002, se acercó a él y le comentó que era su fan.

“Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan y lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al ‘casting’ (prueba), y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, detalló.