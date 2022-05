Quién es Belinda Schüll, la mamá de Belinda, ¿qué hace?

Belinda Schüll Moreno ha apoyado la carrera artística de Belinda desde que era una niña, por lo que a través de los años han mostrado mucha unión familiar, incluso tras las malas rachas para su hija, como su separación de Christian Nodal, por lo que tras unas acciones en las últimas horas detonó el enojo del intérprete de ‘Botella tras botella’, quien filtró unos mensajes de su exprometida.

En la publicación, Nodal recrimina a la familia de la también actriz que vivan a costa de su trabajo y revela la principal razón detrás de su rompimiento. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió.

En los textos del pasado 4 de febrero, quien forma parte del elenco de la serie Bienvenidos a Edén le pide al exponente de regional mexicano dinero para arreglarse los dientes y para sus papás. La reacción de Nodal ocurre luego de una publicación de Schüll, que dio like a un comentario en el que calificaban al cantante de ‘naco’. “El mundo de está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

